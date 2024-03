Dzikie Wybrzeże. Średniowieczne budowle, wąskie uliczki i widoki jak z bajki

Miasteczko to także raj dla miłośników wypoczynku w promieniach słońca. Tutejsze plaże i zatoczki o krystalicznie czystej wodzie zachwycają swoją urodą, a ciepłe wody zachęcają do aktywności. Dużą popularnością cieszą się tutaj wszelkie sporty wodne: nurkowanie, pływanie na desce SUP czy kajaki, dzięki którym dotrzeć można też do tych położnych bardziej na uboczu plaż.