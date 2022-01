Czesi zdradzi, który napój najlepiej sprzedaje się w pociągach. Zaskoczeni?

Czesi chętnie piją w pociągach kawę i piwo. Ceny są naprawdę niskie

- Oferta napojów i przekąsek to jedna z najczęściej wybieranych przez pasażerów usług dodatkowych. Dostosowana jest ona do typów pociągów, długości linii oraz życzeń klientów. Są to nie tylko wagony restauracyjne czy wagony bistro, ale i coraz popularniejszy snack bar oferowany przez ČD Minibar. W aktualnym rozkładzie będą mogli z niego skorzystać pasażerowie ponad 200 połączeń. W minibarach przekąski i napoje są naprawdę niedrogie. Kawa lub herbata kosztuje 15 czeskich koron (2,8 zł), napoje bezalkoholowe od 15 do 25 czeskich koron (od 2,8 do 4,65 zł), a piwo od 29 czeskich koron (od 5,4 zł) - mówi Jiří Ješeta, zastępcy dyrektora generalnego Kolei Czeskich.