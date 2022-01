Czeka nas kolejna podwyżka. Podróżujący pociągami nie będą zadowoleni

W informacji wskazano, że cena bazowa w przypadku pociągów Express InterCity Premium (EIP) od 13 stycznia wyniesie 169 zł. Aktualnie jest to 150 zł, więc czeka nas wzrost o niecałe 13 proc. Z kolei cena bazowa przejazdów pociągami Express InterCity (EIC) wzrośnie do 149 zł z 139 zł (wzrost o ok. 7,2 proc.). Przejazd tańszymi pociągami IC i TLK również podrożeje i zamiast 60 zł będzie kosztował 69 zł - w tym przypadku to wzrost aż o 15 proc.