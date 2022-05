Czeski tygodnik promuje Polskę. Autorzy zachęcają do wizyt w naszym kraju

Autorzy "Fenomenu Polska" rozmawiali m.in. z dyrektorem generalnym spółki Unipetrol, (która w całości należy do PKN Orlen) Tomaszem Wiatrakiem. Jego zdaniem, jeżeli Czesi odwiedzą nasz kraj, to zauważą, że Polacy lubią Czechów, którym chętnie pomagają. - A gdybym miał wskazać jakąś czeską cechę, byłby to pragmatyzm, my jesteśmy o wiele bardziej emocjonalni - ocenił Polaków i Czechów menedżer.