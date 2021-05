Czwarte największe miasto średniowiecznej Europy. To była finansowa stolica kontynentu

Jeden z florenckich kronikarzy opisywał narodziny lwiątek, nie mogąc się nadziwić, że "przyszły na świat żywe, a nie martwe, jak to opisują w bestiariuszach, co mogę potwierdzić osobiście, albowiem widziałem, jak ssały mleko matki tuż po urodzeniu". W przeciwieństwie do pary, która przyszła na świat w Wenecji i niebawem zdechła, florenckie lwiątka rosły zdrowo, co wielu uważało za znak, że dla miasta nadeszły czasy pomyślności i dobrobytu.