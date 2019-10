Czy to najbardziej wyczerpująca podróż? Zarzuty wobec objazdowego cyrku

Słonie, tygrysy i inne zwierzęta przewożone są przez terytorium Rosji na tyłach ciasnych ciężarówek. Obrońcy praw zwierząt zebrali już prawie 100 tys. podpisów pod petycją, aby zakończyć cierpienie zwierząt. Cyrkowcy uważają, że ich podopieczni kochają swoją "pracę".

Cyrk Togni postanowił przenieść swój biznes do Rosji, po tym, gdy we Włoszech występy z udziałem zwierząt zostały zakazane. Są w drodze od 10 miesięcy i jak dotąd pokonali trasę ok. 16 tys. km. A słonie i tygrysy przewożone są w ciasnych ciężarówkach.