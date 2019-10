Nie będzie zabaw z delfinami. TripAdvisor chce chronić morskie ssaki

Znany serwis turystyczny wydał jasny komunikat, w którym przedstawia swoje stanowisko na temat roli zwierząt w turystyce. Nie będzie dłużej sprzedawał biletów na atrakcje z ich udziałem. Życzy sobie, aby żyły na wolności.

TripAdvisor ogłosił w środę, że rozszerzy swoją politykę związaną z ochroną zwierząt, wprowadzoną po raz pierwszy w 2017 r. Do końca tego roku platforma internetowa oraz spółka zależna Viator nie będą już sprzedawać biletów do miejsc, które przyczyniają się do niewoli wielorybów, morświnów, delfinów oraz waleni.