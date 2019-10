Czym kierować się przy wyborze damskich butów trekkingowych?

Świeże, górskie powietrze, solidny wysiłek fizyczny, niezapomniane widoki – zalet górskich wycieczek jest tak dużo, że trudno byłoby wymienić je wszystkie. Ale jak sprawić, by trekking był w 100% bezpieczny? Z pewnością przydadzą się odpowiednie buty. Podpowiadamy, jak wybrać idealne damskie obuwie trekkingowe!

1.Porę roku – to od niej w głównej mierze zależy wybór właściwych butów do trekkingu. Latem potrzebujemy bowiem nie tylko stabilności, ale też przewiewności, jaką zapewnią chociażby materiałowe wstawki z siateczki umieszczone na cholewce. Z kolei zimą niezbędne będą damskie buty trekkingowe na grubszej podeszwie, z ociepleniem i wodoodporną cholewką.

2.Typ wędrówki – czym innym charakteryzuje się wspinaczka górska poza szlakiem, a czym innym lekki hiking czy trekking po niższych szczytach. Warto pomyśleć o tym przy wyborze obuwia, by w terenie cieszyć się nie tylko komfortem, ale też równowagą pomiędzy ryzykiem a poczuciem bezpieczeństwa.

3.Góry, a dokładniej rodzaj terenu, po jakim będziemy wędrować – Bieszczady, Karkonosze czy Beskidy różnią się od gór wysokich takich, jak Tatry czy Alpy, dlatego zapoznajmy się ze specyfiką terenu wcześniej, by móc zakupić buty, które sprostają terenowym wyzwaniom, np. błotu, śnieżnej pokrywie, śliskim kamieniom, itp. Przed zakupem obuwia trekkingowego, poczytaj o doświadczeniach osób, które zdobywały podobne lub te same szczyty.

4.Częstotliwość chodzenia po górach – czy wyjeżdżamy w góry nie częściej niż dwa razy do roku? A może staramy się spędzać na trekkingu każdy wolny weekend? – to pytania, które warto zadać sobie w kontekście budżetu przeznaczonego na obuwie trekkingowe. Drogie modele znanych marek na pewno sprawdzą się u prawdziwych pasjonatów. Z kolei początkujący lub wędrujący po górach sporadycznie, mogą postawić na tańsze propozycje.