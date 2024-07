Daj się zakochać w Ponidziu – Hotel Bristol**** Art&Medical SPA, jako wypadowa do zwiedzania polskiej Toskanii

Czy kiedykolwiek słyszeliście określenie "polska Toskania"? Choć kilka regionów w kraju rości sobie prawo do tej nieoficjalnej nazwy, to Ponidzie zdecydowanie na nią zasługuje. Jest to niewielki, niezwykle malowniczy i wciąż mało znany obszar, w województwie świętokrzyskim. Dla spragnionych uroków polskich krajobrazów, Hotel Bristol we współpracy z Michałem Kędziorą, ekspertem mody męskiej i autorem bloga MrVintage.pl, stworzył "Przewodnik po Ponidziu".