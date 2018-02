Dbaj o zdrowie i komfort. Ta poduszka jest niezbędna w podróży

Długa podróż to spory wysiłek dla organizmu. Niewygodne siedzenia powodują, że ciało wykręca się w nienaturalne pozycje, szukając odprężenia. Istnieją jednak drobiazgi, które pomogą ci komfortowo i zdrowo przetrwać ten niełatwy okres. To specjalne wyprofilowane poduszki, dzięki którym kark zyska solidne oparcie, a głowa nie będzie ciążyć uciekając co i rusz na boki.

Wygodna poduszka to wydatek rzędu 30 zł (iStock.com)

Na początek chcielibyśmy pokazać wam jeden z najciekawszych produktów w tej serii. To poduszka marki Wittchen. Stworzono ją z myślą o podróżowaniu. Wykonana z najwyższej jakości materiałów tak, by zapewnić wygodę i komfort niezbędną do dobrego wyjazdu. Zewnętrzna, zdejmowana część wykonana jest z miękkiego i przyjemnego w dotyku poliestru, natomiast wnętrze z poliuretanu, który idealnie dopasowuje się do kształtu głowy. Dzięki suwakowi i możliwości zdjęcia zewnętrznej poszewki, poduszkę bardzo łatwo utrzymać w czystości. Niezbędny element nie tylko dalekich podróży.

Możemy zaproponować kilka wariantów kolorystycznych. Największą popularnością cieszą się przede wszystkim nasze typy, czyli różowa i brązowa. Kolorystyka to jeden z główny atutów poduszek od Wittchen. Ich kolejną cechą wyróżniającą jest wykonanie z bardzo przyjemnego materiału. Poduszki składają się z mieszanki poliuretanu i poliestru, dzięki czemu gwarantują komfortowe doznania w kontakcie ze skórą. Są wysokie na 35 cm i szerokie na 30.