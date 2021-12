Disneyland w Paryżu. Wycieczka do świata bajek dla każdego

Bohaterowie dzieciństwa na wyciągnięcie ręki

Walt Disney Studios, drugi z parków kompleksu, nie przytłacza swoimi rozmiarami jak Disneyland Park, co nie oznacza, że nie warto go odwiedzić. To właśnie tu można zajrzeć za kulisy najsłynniejszych produkcji Disneya, zobaczyć, jak powstają efekty specjalne, przyjrzeć się pracy kaskaderów i wybrać się do jednej z największych atrakcji – The Twilight Zone Tower of Terror. Na pewno serce zacznie ci tam szybciej bić. Dreszczu emocji doświadczysz też w czasie jazdy na karuzeli czy rollercoasterze.