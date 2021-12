Urlop w styczniu. Pewna pogoda i konkurencyjne ceny

- Przy budżecie w okolicach 2 tys. zł za dwoje dorosłych możliwości będzie jeszcze więcej - za tyle polecimy do Turcji do czterogwiazdowego hotelu ze śniadaniami, albo do Portugalii, do obiektu trzygwiazdkowego - dodaje Marzena German. - Choć w szczycie sezonu większość klientów wybiera zakwaterowanie z all inclusive, zimą sytuacja wygląda nieco inaczej – chętniej wychodzimy poza hotel, właśnie po to, żeby pozwiedzać, skorzystać z usług dodatkowych, np. spa, które o tej porze roku są bardziej przystępne cenowo, dlatego całodzienne wyżywienie nie jest aż tak pożądane.