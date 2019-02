Dla wymagających podróżnych. Tańsze noclegi z Kontem Świat Premium w Banku Pekao SA

Podróżowanie jeszcze nigdy nie było tak proste. Bilety lotnicze oraz miejsce w dowolnym hotelu na świecie możemy zarezerwować online z dużym wyprzedzeniem. Teraz dzięki promocji Banku Pekao SA z Booking.com nocleg będziemy mogli zarezerwować taniej.

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać zniżkę za dokonanie rezerwacji na Booking.com? Uczestnikiem promocji może być każdy nowy klient Banku Pekao SA, który założy Konto Świat Premium do 28 lutego 2019 r. Promocja umożliwia klientowi skorzystanie ze zwrotu nawet do 500 zł za pierwszą rezerwację dokonaną do końca czerwca 2019 r w serwisie Booking.com. Więcej informacji na temat uczestnictwa znajduje się tutaj.