Najtańszy kierunek na urlop w listopadzie. Tydzień za mniej niż 1000 zł

Kierunek idealny na urlop w listopadzie

- Malta to kierunek, który wpisał się na stałe w ofertę biur podróży jako miejsce, do którego lata się przez cały rok - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Późna jesień to moment idealny na odkrywanie bogatej historii tego kraju. Temperatury wówczas spadają, ale aura zachęca do zwiedzania.