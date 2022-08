Długi weekend sierpniowy. Ceny szokują, a miejsc brakuje

- Polacy ewidentnie korzystają z dnia wolnego, który przypada na 15 sierpnia i przedłużają sobie weekend do aż dziewięciu dni wolnego. Jeśli ktoś liczy na rezerwację w ostatniej chwili, to się przeliczy, bo ofert jest niewiele, a te które są mają kosmicznie wysokie ceny - mówi Ilona Raczyńska z WP Turystyka. - W najpopularniejszych miastach typu, Sopot, Karpacz, Zakopane czy Międzyzdroje, ze świecą szukać noclegu. Owszem, da się znaleźć, ale np. w cenie 10 tys. zł za tydzień dla czteroosobowej rodziny. W takiej sytuacji chyba lepiej skusić się na lasta do Bułgarii - dodaje.