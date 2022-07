Długi weekend sierpniowy w Polsce. Tyle trzeba wydać w górach i nad morzem

Długi weekend sierpniowy 2022 - królują kierunki nadmorskie

- Jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, to tu nie ma żadnego zaskoczenia. Jak na wakacje przystało, przeważają tu przede wszystkim miejscowości nadmorskie - z Władysławowem, Kołobrzegiem, Międzyzdrojami, Łebą i Sarbinowem na czele - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Trzy dni to również dobra okazja, by wyruszyć na weekend w góry. Oprócz Zakopanego i Karpacza, które są oblegane przy każdej możliwej okazji, tłumów możemy spodziewać się w Bieszczadach, Pieninach czy w miejscowościach Beskidu Śląskiego - dodaje.