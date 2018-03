Długo oczekiwany lot z Australii do Europy. Pasażerowie spędzą w powietrzu aż 17 godzin

Uruchomiono pierwsze bezpośrednie połączenie z Australii do Europy. Samolot linii Qantas wystartował z lotniska w Perth o godz. 12:00 polskiego czasu. Do Londynu dotrze po 17 godzinach.

Uruchomienie bezpośredniego połączenia z Perth do Londynu to kamień milowy w porównaniu do pierwszych lotów z Europy do odległego kontynentu. W 1947 r. podróż trwała 4 dni i wiązała się z 7 przesiadkami. Co ciekawe, w 1989 r. Boeing 747-400 australijskich linii przeleciał trasę z Sydney do Londynu w 20 godz. i 9 minut. To jeden z najdłuższych pojedynczych lotów pasażerskich w historii, ale był wykonany tylko jednorazowo.