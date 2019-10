Do USA bez wiz. Amerykańska ambasada pokazuje, jak będzie wyglądała podróż

Ambasador Stanów Zjednoczonych Rzeczypospolitej Polskiej zamieściła na Twitterze wideo z informacjami o tym, jak po wprowadzeniu programu ruchu bezwizowego będzie wyglądało podróżowanie do USA.

"Nominowanie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego to nasz wspólny, historyczny sukces. Teraz pracujemy nad tym, aby podróżowanie do USA bez wiz jak najszybciej stało się faktem. Jak to będzie wyglądało? Polecam film @USEmbassyWarsaw!" – pisze na swoim Twitterze Georgette Mosbacher.