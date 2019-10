Polacy na potęgę szukają lotów do USA. To za sprawą informacji o zniesieniu wiz

W piątek 4 października prezydent Stanów Zjednoczonych oficjalnie zaprosił Polskę do programu ruchu bezwizowego Visa Waiver. Tuż po zapowiedzi zniesienia wiz liczba wyszukiwań połączeń do USA w serwisach z biletami lotniczymi wzrosła o ponad 300 procent.

Już w pierwszym kwartale 2019 r. zainteresowanie lotami do Stanów Zjednoczonych było o 23 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W lutym br. odnotowano rekordowo niski wskaźnik odrzuceń wiz (zaledwie 3,99 proc), co najwyraźniej rozbudziło nadzieje wśród wielu turystów.

Kolejny gwałtowny wzrost liczby wyszukiwań lotów do Stanów Zjednoczonych odnotowano po 23 września, kiedy to okazało się, że Polska spełnia wszelkie warunki niezbędne do przystąpienia do programu bezwizowego. Według analiz serwisu Kayak.pl, wzrost zainteresowania biletami w tę stronę świata wynosił aż o 51 proc. więcej niż tydzień przed ogłoszeniem pozytywnych wieści.