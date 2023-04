Dodatkowe wagony i informatorzy na dworcach. PKP Intercity gotowe na święta

Istotne informacje dla podróżnych

Przewoźnik sugeruje, by przed podróżą zawsze być na dworcu wcześniej i zwracać uwagę na komunikaty głosowe, które mogą informować np. o czasie opóźnienia lub zmianie peronu. "W związku z pracami modernizacyjnymi, PKP Intercity zwraca uwagę, by sprawdzać trasę danego pociągu i zawczasu zaplanować sobie rezerwę czasową na potrzebne przesiadki do komunikacji miejskiej. W szczególności pasażerowie podróżujący z i do Warszawy powinni zwrócić uwagę na zmiany w obrębie warszawskiej aglomeracji" - czytamy w komunikacie.