Polacy nie chcą spędzać świąt w Zakopanem. Oto powody

Fakt jest taki, że Wielkanoc pod Tatrami zapowiada się mroźnie. - Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z białymi świętami. Już od Wielkiego Piątku w obszarze Podhala i Tatr dominować będzie zachmurzenie duże i będą występowały opady śniegu, ewentualnie deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach będzie to sam śnieg – powiedział w rozmowie z PAP Jakub Gawron dyżurny synoptyk IMGW.