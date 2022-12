Dokąd nie jechać w 2023 roku? Te miejsca lepiej wykreśl ze swojej listy

Fodor's Travel swoją działalnością oczywiście przede wszystkim zachęca do podróży, jednak wydawca chce to robić z głową. Jego celem jest promowanie odpowiedzialnego podróżowania. Jak sam przyznaje, nie da się ukryć, że choć turystyka wpływa pozytywnie na wiele rzeczy, to też w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych.