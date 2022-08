Wyjątkowe miejsce 20 km od polskiej granicy. Jak z filmów science fiction

Festiwal kolorów

Poza atrakcjami, które można zobaczyć przez cały rok, Dolne Witkowice mają swoje pięć minut co roku w pierwszej połowie lipca, kiedy na terenie kompleksu odbywa się ogromny festiwal Colours of Ostrava. Jest to wielogatunkowy festiwal muzyczny gromadzący tysiące nie tylko młodych ludzi, podczas którego występowały takie gwiazdy jak Björk, The Florence and The Machine, The Cure, Kasabian, Robert Plant, Iggy&The Stooges, Zaz, Twenty One Pilots, Alanis Morissette, Cranberries, Sinéad O'Connor i wielu innych.