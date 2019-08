Dom jak szklarnia. Nietypowy projekt szwedzkiej pary

Szwedzka para zbudowała szklarnię wokół domu, aby utrzymać w nim ciepło przez cały rok. System jest tak efektywny, że pozwala uprawiać śródziemnomorskie owoce.

Marie Granmar i Charles Sacilotto żyją - dosłownie - w bańce, odizolowani od niskich temperatur i żywiołów, jednocześnie korzystając w pełni z tego, co natura ma do zaoferowania. Dzięki swojej pomysłowości mogą być całkowicie samowystarczalni, zarówno w kwestii żywności, jak i ogrzewania.

Szklarnia pozwala im skrócić liczbę miesięcy potrzebnych do ogrzania domu z 9 do 6 oraz zmniejszyć ilość zużywanej energii. Natomiast w najcieplejszych momentach lata szklany dach otwiera się automatycznie, by wypuścić nadmiar ciepła.