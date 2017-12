Dominikana czy Kuba? Dla kogo która wyspa?

Dominikana i Kuba to największe i najpiękniejsze spośród Wysp Karaibskich. Sam zadecyduj, którą z nich preferujesz i jakie warunki wycieczek najbardziej odpowiadają Twojej rodzinie.

Charakterystycznym elementem krajobrazu Kuby są piękne, stare samochody (Shutterstock.com)

Dominikana - kiedy jechać na wczasy do plażowego raju?

Dominikana uznawana jest za spokojniejszą wyspę niż Kuba, ustępuje jej również wielkością. Polecamy ten kierunek na podróż poślubną bądź podczas rodzinnych wczasów z dziećmi. Tutaj pięknie się opalicie na długich, szerokich, piaszczystych plażach, popływacie, ponurkujecie, a na każdym kroku istnieje okazja, aby wypróbować takie sporty wodne, jak żeglarstwo, parasailing, narty wodne, kajakarstwo, kitesurfing czy windsurfing. Sprawdźcie też koniecznie atrakcje turystyczne Dominikany, np. starówkę Santo Domingo z piękną ulicą El Conde, wyspę Saona z iście karaibską plażą, osiedle z koralowca Altos de Chavon, naturalny, morski basen czy Park Los Haitises. Spośród karaibskich potraw na Dominikanie zdecydowanie warto spróbować lokalnych owoców morza, steków z wołowiny, kremu ze ślimaka i wybrać się na degustację rumu oraz likieru mamajuana, leku na wszystko dla rdzennych mieszkańców wyspy.

Pogoda Dominikany sprawia, że na wczasy jeździ się tutaj przez okrągły rok. Klimat Dominikany charakteryzuje występowanie pory deszczowej od maja do grudnia (opady dość przelotne, po nich szybko z powrotem się ociepla i pojawia się tęcza) oraz sezonu huraganów pomiędzy czerwcem a listopadem. W rzeczywistości huragany z prawdziwego zdarzenia występują na Dominikanie jedynie raz na kilkadziesiąt lat. Szczyt sezonu turystycznego na Dominikanie to styczeń-marzec, z najpiękniejszą pogodą i nie najwyższa temperaturą. Dominikana latem oznacza wysoką wilgotność i ponad 30 st. C, co może być uciążliwe dla ludzi starszych i dzieci.

Dominikana – wczasy na Karaibach

Super ofertę wakacji na Dominikanie z przelotami przygotował hotel Be Live Collection Canoa w iście rajskim otoczeniu ze świetnymi warunkami we wschodniej części wyspy w regionie Punta Cana. Tropikalny ogród, rozległy basen, pool bar, jacuzzi, sporty wodne na plaży i obszerne all inclusive to tylko część udogodnień, które obiekt w spokojnej okolicy oferuje turystom.

Najtańsze last minute Dominikana to polecany czterogwiazdkowy hotel IFA Villas Bavaro Beach Resort & Spa. W cenie wakacji na Dominikanie przeloty z portu lotniczego w Poznaniu, transfery i 10 dni z formułą all inclusive bezpośrednio przy piaszczystej plaży, codziennie sprzątanej. Szczególnie polecamy pyszne jedzenie, smaczne drinki, ciekawe animacje, ofertę rekreacyjną i rozrywkową na terenie hotelu.

Region Punta Cana obfituje w cudowne kurorty typu Natura Park Resort. Za 9 dni na miejscu w maju zapłacimy o 10% mniej. Niezwykle kuszące jest położenie tego ekologicznego obiektu – tropikalny ogród palmowy, mnóstwo zieleni, baseny i piękna plaża Bavaro z bezpłatnym serwisem.

Kuba – wyspa na Morzu Karaibskim

Na Kubę przyjeżdżają głównie pary oraz osoby w średnim wieku, co nie znaczy, że wyspa nie oferuje możliwości wypróbowania jej życia nocnego, a wręcz przeciwnie. Odpoczynek, tańce i zwiedzanie to to, czego podczas wakacji na Kubie z pewnością nam nie zabraknie. Ta największa wyspa Karaibów zaprasza przez cały rok - pogoda Kuby upraszcza nam wybór wakacyjnej destynacji. Wakacje na Kubie o tropikalnym klimacie mogą być przyjemne zarówno podczas pory suchej (listopad-kwiecień), jak i deszczowej (maj-październik). Opady deszczu są przelotne i dość krótkotrwałe. Od września do listopada zdarzają się okresowe huragany na Kubie, co w praktyce jest jednak zjawiskiem dość rzadkim. W styczniu oraz lutym na Kubie temperatura wynosi w ciągu dnia 25 st. C, przekraczając czasami 30 st. C, a nocą spadając do 16 kresek. Wiosną będzie tutaj nieco cieplej, ale jeszcze nie upalnie.

Stolicą Kuby jest Hawana, port oraz ośrodek przemysłu tytoniowego nad Zatoką Meksykańską, założony w XVI w przez konkwistadora z Hiszpanii. Zabytki Kuby koncentrują się przede wszystkim właśnie w Hawanie. Punkt obowiązkowy zwiedzania to Stare Miasto La Habana Vieja, z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, a tam m.in. plac miejski z barokową katedrą. Ponadto w Hawanie warto zobaczyć Muzeum Rewolucji Kubańskiej, nadmorską promenadę, ratusz z XVIII w., senat, zamki, fort, Klasztor św. Klary z XVII w. Rozrywkowa stolica Kuby to natomiast miejscowość Varadero. To tutaj spróbujcie, czy potraficie tańczyć salsę, chociażby w znanym klubie Palacio de La Rumba. Będąc na Kubie zobaczcie jeszcze Rezydencję Xanadu Alfreda Irenee Du Ponta z widokiem na Morze Karaibskie, egzotyczny Park Retiro Josone (pina colada w barze jest przepyszna!) oraz Rezerwat Ecologica Varahicacos z jaskiniami z prehistorycznymi malowidłami.

Kuba – wycieczki w dobrych cenach

Super oferta pięciogwiazdkowego hotelu Melia Cayo Santa Maria, wzniesionego na wysepce w stylu karaibskiej wioski turystycznej, to propozycja luksusowych wczasów w kubańskim kurorcie nadmorskim. I to aż o 40% taniej w styczniu! Obiekt otacza tropikalny ogród z pięknymi basenami, a na 13 km białej plaży z drobnym jasnym piaskiem serwis plażowy jest bezpłatny. 200 m dalej Pueblo Las Dunas, 2 km stąd ciekawe delfinarium. Szeroki wariant all inclusive obejmuje kilka restauracji oraz barów na terenie hotelu w ciągu 11 dni pobytu.

Również na początku 2018 roku warto skorzystać z obniżki ceny na last minute Kuba w hotelu Sol Cayo Santa Maria. Na 10-dniowych wycieczkach na Kubę oszczędzamy aż 38%. Przeloty odbywają się z lotniska Chopina w Warszawie. Plaża hotelowa ma łącznie 6 prywatnych sektorów, a obiekt usytuowany jest przy malowniczych wydmach, chronionych kładkami.

Wakacje na Kubie możemy także spędzić w hotelu Breezes Bella Costa w Varadero. Rozległy obiekt dysponuje udogodnieniami sportowymi, darmowym serwisem plażowym, a na pobliskie lotnisko dolecimy z Warszawy.