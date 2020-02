Domy w słonecznych Włoszech za jedyne 4 zł. Taranto dołącza do akcji promocyjnej

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o domu w słonecznym kraju z pięknym widokiem na morze, teraz jest to możliwe i to jedynie za 4 zł. Włoskie miasto Taranto dołącza do akcji, która ma promować małe miasteczka.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Taranto wyprzedaje nieruchomości za grosze (iStock.com)

Włoskie miasto Taranto leży na "pięcie" Włoch. Jest bardzo malownicze i wyludnione. Dlatego władze miasta zdecydowały się na obniżenie cen nieruchomości. Teraz dom z widokiem można kupić za nawet 4 zł.

Urzędnicy mają nadzieję, że tanie domy poprawią wizerunek miasteczka. Dotychczas miejscowość kojarzyło się jedynie z hutą, która zanieczyszczała powietrze. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się jednak tam zamieszkać, przekonują, że miejscowość ma dużo więcej do zaoferowania. Uwagę przyciąga szczególnie stare miasto, które jest na pasie lądu pomiędzy morzem a laguną. Z panoramy miasta roztacza się zapierający dech w piersiach widok.

Jeszcze kilka lat temu mieszkało tam ok. 40 tys. osób, teraz liczba spadła zaledwie do 3 tys. Dlatego urzędnicy zdecydowali się znacznie obniżyć ceny domów. Warunkiem kupna nieruchomości jest zobowiązanie się do wyremontowania posiadłości i zamieszkania w niej.

Taranto nie jest pierwszym miastem, które zdecydowało się na takie kroki. Większość małych miast włoskich stara się ratować przed wymarciem.