Polka na Jamajce. "Musiałam nauczyć się odpuszczać"

Turyści słabo radzą sobie w starciu z lewostronnym ruchem na Jamajce i taksówkarzami, którzy pędzą jak szaleni. Mimo ostrzeżeń obsługi hotelu wynajmuję samochód, żeby pojeździć po wyspie, bo nie ma lepszego sposobu, żeby dotrzeć do miejsc tak zjawiskowych jak region Portland. Po drodze spotykam Polkę.

Trudno było założyć własny biznes na Jamajce?

Z jednej strony tak - tutaj wszystko toczy się wolniej, nikt się nie spieszy. Budowa trwała znacznie dłużej niż planowaliśmy. Z drugiej strony formalności są o wiele prostsze. Zarejestrowałam nazwę “Polish Princess”, uzasadniając, że nawiązuje ona do mojego kraju i polskiej historii. Płacę podatki, rachunki i to wszystko. Na początku planowaliśmy pensjonat na cztery pokoje, skończyło się na ośmiu. Nasi goście to głównie Niemcy, Amerykanie i Kanadyjczycy. Polacy ze względu na odległość trafiają do nas dość rzadko, a szkoda, bo Jamajka spodoba się każdemu: i miłośnikom plażowania i aktywnego wypoczynku.