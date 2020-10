Jesienny redyk. Najbardziej magiczny okres w polskich górach

Redyk odbywa się dwa razy w roku - wiosną owce prowadzone są na górskie hale, gdzie są wypasane przez ciepłe miesiące, a jesienią wracają do gospodarstw, żeby tam spędzić zimę. Teoretycznie wypas zaczyna się w dzień św. Wojciecha, czyli 23 kwietnia, a kończy 29 września, w dzień św. Michała Archanioła.

Redyk w Szczawnicy - w tym roku hit internetu

- W poprzednim roku bardzo wiele osób przyjechało specjalnie na redyk. W tym roku, nie da się ukryć, sytuacja nie sprzyja turystyce – mówi Katarzyna Lenssinck z Uzdrowiska Szczawnica. - Ale zainteresowanie było duże – widać to choćby po filmie z redyku, który umieściliśmy w mediach społecznościowych. 2 miliony wyświetleń, ponad tysiąc komentarzy pokazuje, że z roku na rok ludzie się coraz bardziej interesują tą tradycją. Warto o tym mówić – dodaje Lenssinck.

"Świetna tradycja, podziękowania dla górali!", "Na pewno spróbujemy się tam wybrać za rok, żeby zobaczyć redyk na żywo", "I to Polska właśnie! Tradycja, piękno przyrody i ludzi, którzy tą tradycję kultywują. Brak słów uznania i podziwu!", "Piękny widok owiec i wspaniałych naszych górali śpiewających. Jesteście wspaniali. Kocham Was", "Byłam, widziałam na żywo, a moje dzieciaki to w chodnik wmurowało po takim widoku. Piękna tradycja, oby jak najdłużej" - czytamy komentarze pod filmem udostępnionym na Facebooku.