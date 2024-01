Droga jak kręgosłup. Przejechałam jej część i już chcę wracać po więcej

Plan podróży i dzień w gratisie

To jak dotrzeć do Portugalii zależy oczywiście od naszych planów. My skupiliśmy się na odkrywaniu Alentejo i pięć dni spędzonych w okolicy nie pozwoliło nam zobaczyć wszystkiego, co chcielibyśmy odkryć. Wiadomo - podróże pod presją czasu to zawsze sztuka wyboru. Planując pobyt w środkowej lub południowej części kraju najwygodniej jest polecieć do Lizbony. My tak właśnie zrobiliśmy.