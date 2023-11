Zjadłam palce Lucyfera. Nie każdy by się odważył

Pąkle jeszcze w stadium larwalnym przywierają do skał omiatanych oceanicznymi falami. Tak spędzają resztę dni, żywiąc się niesionym wodą planktonem. By je zebrać, trzeba zapuścić się ze specjalnymi narzędziami często do niebezpiecznych skalistych ścian, urwisk, klifów. Rybacy zbierający palce Lucyfera nazywani są percebeiros.