Dubaj. Turyści ochłodzą się na ulicy ze sztucznym deszczem

W Polsce nie brakuje deszczowych dni, jednak w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są one rzadkością, zwłaszcza w okresie letnim. Dla tych, którzy lubią wygrzewać się w słońcu, wydawałoby się, że to idealny kraj do życia. Jednak temperatury potrafią tam być tak wysokie, że przebywanie na zewnątrz może być trudne do zniesienia.

Raining Street powstanie na archipelagu sztucznych wysp The World, usypanych ok. 4 km od wybrzeży Dubaju. Na bulwarze o nazwie The Heart of Europe, na którym docelowo znajdą się restauracje, kawiarnie czy butiki, odwiedzający również ochłodzą się. Jak dokładnie będzie to działać? Gdy temperatura powietrza przekroczy ok. 30 st. C, z zainstalowanych na dachach budynków rur spadnie sztuczny deszcz.