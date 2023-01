Duża podwyżka cen biletów PKP Intercity. Największa dotyczy Pendolino, ale TLK też nie ominie

Oferty Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max pozostają cenowo bez zmian, na dodatek PKP Intercity wydłuża okres obowiązywania oferty o kilka godzin, tj .do godz. 24:00 w czwartek. Do tej pory obowiązywała od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek. Bilet umożliwia dowolną liczbę przejazdów w okresie jego ważności.