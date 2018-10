Dwie akcje ratowników w Tatrach. Ściągali turystów, którzy utknęli w górach

Ratownicy TOPR w nocy z niedzieli na poniedziałek przeprowadzili dwie akcje ratunkowe. Toprowcy ściągnęli z gór troje turystów, którzy utknęli na Zadnim Kościelcu, a także taterniczkę, która doznała kontuzji podczas wspinaczki w rejonie Mnicha.

Drugie zgłoszenie wpłynęło do centrali TOPR ok. 22 w niedzielę. Pomoc wezwała taterniczka, która wspinając się w rejonie Mnicha, w czasie zejścia doznała kontuzji stopy i nie była w stanie kontynuować wyprawy. Do kobiety skierowano ośmioosobową grupę toprowców. Ratownicy znieśli kobietę na noszach do schroniska nad Morskim Okiem. Akcja została zakończona ok. godz. 3 rano.