Dworek Rydlówka. Miejsce wesela ze słynnego dramatu

- Warto też wspomnieć o czepinach (oczepinach), które nie mają nic wspólnego z tym, jak wyglądają one dzisiaj. Był to tzw. obrzęd przejścia. Zgodnie z tradycją mężczyźni nie powinni w nim uczestniczyć. Chciano jednak, żeby miejscy goście zobaczyli, jak bawi się polska wieś, dlatego zaproszono do zabawy także panów. Z kolei panna młoda nie zgodziła się ponoć na obcięcie warkocza, bo była bardzo dumna ze swoich włosów. To też pokazuje, jak zmienia się zwyczaj, bo wcześniej było nie do pomyślenia, żeby panienka nie zgodziła się na ten zabieg podczas czepin - tłumaczy Joanna Zdebska-Schmidt.