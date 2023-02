Dziecko zgubiło się w tłumie turystów. "Płaczące stało na ulicy"

– Zagubienia się dzieci podczas ferii pod Tatrami to niestety codzienność. Niemal każdego dnia przynajmniej jedno tego typu zgłoszenie trafia do tatrzańskich policjantów. Dzieci pozostawione na chwilę bez opieki odchodzą od opiekunów zainteresowane tym, co je otacza – tłumaczy Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji, cytowany przez Gazetę Wyborczą. Policjant dodaje, że służby zawsze działają natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia i rysopisu dziecka.