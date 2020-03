Dzień Św. Patryka. W tym roku odbył się w cieniu koronawirusa

Dzień Św. Patryka, patrona Irlandii, jest przede wszystkim kojarzony z piciem piwa. To irlandzkie święto narodowe i religijne obchodzone jest nie tylko w Irlandii, ale też w wielu innych krajach. Niestety, tegoroczny Saint Patrick's Day nie mógł się odbyć w takiej formie, jak w poprzednich latach. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa, ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia.

Wszystkie parady na terenie Irlandii zostały odwołane, a na Manhattanie w Nowym Jorku zrezygnowano z hucznej imprezy, która co roku przyciągała setki tysięcy osób. Miliony pubów na całym świecie jest nieczynnych do odwołania. Dlatego w tym roku ok. 70 mln osób – szacuje się, że tak liczne jest grono fanów Dnia Św. Patryka – musiało celebrować w zaciszu swoich domów.