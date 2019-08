Robią piwo z deszczówki. Nowy produkt stworzono w konkretnym celu

Produkowany w Amsterdamie browar nazywa się Rainbeer i wytwarzany jest jest, jak sama nazwa wskazuje, z wody deszczowej. Producent trunku przyznaje, że jego pomysł wcale nie jest innowacyjny, ponieważ piwo mające w składzie deszczówkę warzone było już w średniowieczu.

Do zbierania wody używanej do produkcji piwa wykorzystywany jest specjalny system, znajdujący się na dachu browaru. Stamtąd deszczówka trafia do kadzi wewnątrz budynku, gdzie przechodzi dalsze etapy warzenia. Wytwarzanie niskoprocentowego alkoholu trwa cały rok, a zimą w celach produkcyjnych wykorzystywana jest woda roztopowa.