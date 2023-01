Dziennikarz twierdzi, że go "orżnęli". PLL LOT powołuje się na regulaminy

Pracowniczka infolinii polskiego przewoźnika co prawda potwierdziła, że bilet wystawiony na żonę da się "odzyskać", ale miało to kosztować ok. 1700 zł. "Tymczasem pół godziny wcześniej nowy bilet na tę trasę kosztował 1350 złotych. Oferta jest więc taka, że mogę drugi raz kupić miejsce w samolocie, dokładnie to, które już kupiłem, ale płacąc o 350 złotych więcej niż gdybym go wcześniej nie kupił. W zasadzie oferta marzeń" - komentuje Stanowski.