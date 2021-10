Dziki w polskich miastach. "Strach chodzić nocą samemu po parku"

- Aby zapobiec spotkaniu z dzikiem, przede wszystkim należy zamykać śmietniki i dbać, by resztki pokarmów nie były dla nich dostępne. To generalna uwaga – dostępność odpadków żywnościowych, szczególnie resztek mięsnych, to zaproszenie zwierząt - tłumaczy nam Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.