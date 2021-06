Dziwidło olbrzymie. Rozkwit kwiata przyszły oglądać tłumy ludzi

Dziwidło olbrzymie to roślina z rodziny obrazkowatych, w naturze występująca w wilgotnych lasach równikowych. Ze względu na swój okazały kształt i rozmiar, stanowi pewną osobliwość botaniczną. Nic dziwnego, że wczoraj tłumy ludzi ustawiały się w kolejce do Ogrodu Botanicznego UW, by podziwiać jej rozkwit.