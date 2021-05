Gniezno. Jezioro Winiary znów zostało "opanowane" przez rdestnicę kędzierzawą

Rdestnica kędzierzawa w Jeziorze Winiary – bezpieczna dla człowieka?

To rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus) to gatunek byliny należący do rodziny rdestnicowatych. Występuje w wodach stojących w wielu obszarach świata, w tym w Polsce. Rośnie na głębokości od 1 do 3 m i pojawiła się m.in. w Jeziorze Winiary po długiej i chłodnej zimie, która przyczyniła się do wzrostu zawiesiny na tafli akwenu.