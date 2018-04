Egzotyczne kierunki w biurach podróży. Kenia i Sri Lanka

Egzotyczne hity wybieramy przede wszystkim w sezonie jesienno-zimowym. Dalekie kierunki to tropikalna roślinność, boskie plaże, pewna pogoda i tak wyczekiwana chwila wytchnienia. Sprawdź, co uwielbiamy i gdzie warto wybrać się w najbliższym czasie.

Kenia – wakacje zimą

Na równiku jest bardzo gorąco. Najpopularniejsze na urlop wybrzeża Mombasy i Malindi charakteryzuje 28 st. C w najchłodniejszych lipcu i sierpniu. W cieplutkim Oceanie Indyjskim wykąpiemy się przez cały rok, a na wieczorne spacery o zachodzie słońca czy nocne eskapady nie potrzebujemy bluz ani zakrytego obuwia. Od listopada do kwietnia w ciągu dnia doświadczymy w Kenii temperatur w okolicach 31-33 st. C i 8-9 godzin pełnego nasłonecznienia. To świetna pora na wyjazd do Afryki dla wszystkich zmarzluchów i osób spragnionych wchłaniania witaminy D przez skórę.

Sri Lanka – pogoda niczym w raju

Sri Lanka jest państwem na Oceanie Indyjskim na wyspie Cejlon w Azji Południowej. Jej tropikalny klimat charakteryzuje w zasadzie zbliżona pogoda w ciągu wszystkich miesięcy. Od czerwca do końca grudnia temperatura powietrza na wyspie sięga 29 st. C w ciągu dnia, następnie wzrasta do 31 st. C, przy czym w nocy rzadko kiedy jest chłodniej niż 22 kreski powyżej zera. Ocean jest niesamowicie ciepły (27-29 st. C), co zachęca do korzystania z kąpieli i uprawiania sportów wodnych przez cały rok. Piaszczyste plaże prezentują się tutaj zupełnie jak na pocztówkach i otoczone są soczystą zielenią.