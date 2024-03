Egzotyczny raj. Bilety wstępu nigdy nie były tak drogie

Jak podaje dziennik "La Hora", od ponad 25 lat wszyscy przybywający w to egzotyczne miejsce musieli zapłacić tzw. podatek wejściowy w wysokości 100 dolarów. Teraz to się zmieni. Od 1 sierpnia br. cena wizyty na Wyspach Galapagos zostanie podniesiona do 200 dolarów za osobę dorosłą (ok. 800 zł).