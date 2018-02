Egzotyka na majówkę. Wybraliśmy ciekawe kierunki

Egzotyczne kierunki na majówkę 2018 świetnie się sprzedają. Podaruj sobie i ukochanej osobie wyjątkową atmosferę luksusu w tropikach i wyskocz na tydzień w ciepłe kraje. Tym razem wybraliśmy Dominikanę i Malediwy, a także nieco bardziej dostępny i bliżej położony Cypr.

Rajska Dominikana dzieli powierzchnię z Haiti

Dominikana – wakacje w raju z pewną pogodą

Majówka na Dominikanie jest równoznaczna z wyśmienitą pogodą. W ciągu dnia doświadczymy tutaj 32 st. C, nocą temperatura spada do 22 kresek powyżej 0, dając niezbędną po plażowych szaleństwach chwilę wytchnienia. 7 godzin pełnego nasłonecznienia oraz cieplutka woda w Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim (27 st. C) stwarzają idealne warunki dla wszystkich miłośników wylegiwania się na gorącym piasku bądź przy hotelowym basenie oraz uprawiania sportów wodnych.

Na etapie wyboru wycieczki na Dominikanę stawiajmy na eleganckie hotele 4- i 5-gwiazdkowe, które oferują naprawdę wysoki standard usług, a obsługa spełnia wszystkie zachcianki gości. Najpopularniejsze, również wśród turystów z Polski, są tygodniowe wyjazdy w komfortowej formule all inclusive z przelotami i transferami, z zakwaterowaniem bezpośrednio przy piaszczystej plaży w tropikalnym ogrodzie. Na miejscu nie ponosimy już żadnych dodatkowych opłat, a często w cenie dostępne są sporty wodne, bary z przekąskami i drinkami na plaży czy wejścia na dyskoteki, włącznie z alkoholem.

Część obiektów na Dominikanie przeznaczona jest jedynie dla osób dorosłych – hotele children free to wciąż stosunkowo nowa opcja wygodnych wakacji bez dzieci. Ceny idyllicznych i luksusowych wakacji na wyspie Haiti (państwo to dzieli powierzchnię z Dominikaną) rozpoczynają się od 7 tys. zł. Przeloty do raju z Polski odbywają się przede wszystkim z portu lotniczego we Wrocławiu, a także z Berlina.

Malediwy – wczasy, na jakich jeszcze nie byłeś

Wakacje na Malediwach to prawdziwy synonim luksusu w tropikach, jaki znamy zazwyczaj jedynie z filmów. Warto pozwolić sobie na takie wczasy co najmniej raz w życiu – nadchodząca majówka będzie idealną okazją, zwłaszcza, że można zaoszczędzić nawet ponad 1/4 ceny wyjściowej na tygodniowym pobycie z przelotami i all inclusive.

Archipelag Malediwów na Oceanie Indyjskim to aż 1190 wysepek z malowniczymi atolami, przezroczystą wodą i drewnianymi bungalowami, rozmieszczonymi na wodzie, tuż przy cudownych plażach. Pochylające się nad drobnym, jasnym piaskiem palmy kokosowe, powoli przemieszczające się plażą żółwie morskie, różnokolorowe rybki pluskające się w oceanie obok nurkujących ludzi, przepływające obok nóg płaszczki i rekinki podkręcają wakacyjną atmosferę Malediwów. Tutejsze kurorty, nierzadko z własnymi SPA, reprezentują panujące na archipelagu kameralne warunki wypoczynku, w bezstresowym klimacie i z niewymuszenie uprzejmą obsługą.

A jak będzie prezentować się pogoda na Malediwach podczas majowego wypadu? Można wyjeżdżać w ciemno: 33 st. C w ciągu dnia, 27 st. C nocą oraz woda w oceanie o temperaturze 29 st. C zachęci do iście rajskich wakacji każdego. Na miejscu sprawdźcie, jak wygląda Male, najmniejsza światowa stolica o długości jedynie 2 km. Fani gastroturystyki z pewnością wiedzą, że właśnie na Malediwach zjecie posiłek w najpiękniejszej podwodnej restauracji usytuowanej 5 metrów pod wodą, na jednej z wysepek. Rezerwację najlepiej zrobić jest nawet kilka tygodni wcześniej – wewnątrz sali mieści się bowiem jedynie kilkanaście osób, a ta niebywała atrakcja pięciogwiazdkowego hotelu jest bardzo oblegana. Paszport gotowy?

Cypr – pogoda i tutaj nas nie zawiedzie

Cypr wiosną jest najchłodniejszym z wymienionych miejsc, co nie znaczy, że na urlopie podczas majówki na tej pięknej wyspie zmarzniemy. 26 st. C w dzień w maju towarzyszy 16 st. C w nocy, woda morska o temperaturze 20 st. C i aż 11 godzin pełnego słońca.

Nie zmarzniemy i do tego wydamy całkiem niewiele, bo za tydzień na Cyprze z formułą all inclusive i bezpośrednimi przelotami z Polski zapłacimy już nawet 3 tys. zł od osoby. Na wyspie najlepiej wybierajmy najbardziej znane kurorty nadmorskie z najładniejszymi lokalizacjami nad samą wodą. Zazwyczaj dysponują one prywatnymi plażami z bezpłatnym serwisem, niezapomnianymi widokami i udogodnieniami dla osób w każdym wieku. Hotele często wznoszone są w formie śródziemnomorskich wiosek, w zadbanych ogrodach, z kompleksami basenów, a niekiedy i z aquaparkami.

Zarówno gorący Cypr Południowy, jak i równie ciepły Cypr Północny dysponują obszerną bazą noclegową, bogatą ofertą rekreacyjną i rozrywkową oraz licznymi atrakcjami turystycznymi już od wiosny do późnej jesieni. Wschodnia część basenu Morza Śródziemnego przyciąga turystów również spoza Europy przede wszystkim od kwietnia do października, ale poza sezonem miłośnicy spokojnego wypoczynku, spacerów i zwiedzania także znajdą tutaj coś dla siebie.

Zdecyduj się na ciepłą i egzotyczną majówkę już teraz, zanim najlepsze oferty się wyprzedadzą, a ceny w biurach podróży poszybują w górę. Pogoda w Polsce na przełomie kwietnia i maja rzadko nas rozpieszcza, a podczas podróży do takich kierunków, jak Dominikana, Malediwy czy Cypr nic nas nie zaskoczy. Zazwyczaj nie będziemy mieli tam nawet okazji włożyć cieplejszych ubrań.