Eksperci mówią wprost o najmie krótkoterminowym. "To gigantyczne straty"

Na problem krótkoterminowego najmu mieszkań zwróciła uwagę również minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W jednym ze swoich wpisów na platformie X zaznaczyła, że nieuregulowany najem tego typu wpływa negatywnie na rynek wynajmu długoterminowego. - Mieszkania, które mogłyby służyć do normalnego życia, są wyciągane z rynku na usługi a la hotelowe. Jaki jest efekt? Ceny wynajmu długoterminowego rosną. Zmieńmy to. Po pierwsze, wprowadźmy rejestr lokali, które są wykorzystywane na Airbnb po to, żeby wyciągnąć je z szarej strefy. Po drugie, system podatkowy powinien zniechęcać do najmu krótkoterminowego, bo teraz niestety tak nie jest" - powiedziała minister Pełczyńska-Nałęcz, w opublikowanym nagraniu..