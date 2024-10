Regulacja w sprawie najmu krótkoterminowego. Może wpłynąć na ceny mieszkań

- Mieszkania, które mogłyby służyć do normalnego życia, są wyciągane z rynku na usługi a la hotelowe. Jaki jest efekt? Ceny wynajmu długoterminowego rosną. Zmieńmy to. Po pierwsze, wprowadźmy rejestr lokali, które są wykorzystywane na Airbnb po to, żeby wyciągnąć je z szarej strefy. Po drugie, system podatkowy powinien zniechęcać do najmu krótkoterminowego, bo teraz niestety tak nie jest - przekazała Pełczyńska-Nałęcz w nagraniu opublikowanym na portalu X.