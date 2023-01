Ekspert nie ma złudzeń. "To już sport, na który stać tylko zamożne rodziny"

Narty tylko dla bogatych

– Narciarstwo to już sport, na który stać tylko zamożne rodziny – podkreśla i dodaje, całodzienny karnet dla osoby dorosłej kosztuje obecnie ok. 50 euro (ok. 235 zł). – Jesteśmy już w sytuacji, w której coraz mniej rodzin i coraz mniej dzieci stać na narciarstwo. W Austrii również spada liczba dzieci, które jeżdżą na nartach. I uważam, że to trend na przyszłość: narty w Alpach stają się coraz droższe – mówi.