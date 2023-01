Livigno – raj (nie tylko) dla narciarzy

Livigno to jeden z najbardziej znanych na świecie włoskich kurortów narciarskich. Szczególnie upodobali go sobie Polacy, których w sezonie przyjeżdża tu ok. 200 tys. Przyciągają ich świetnie przygotowane stoki, doskonała infrastruktura, bajeczne krajobrazy, a także możliwość skorzystania z darmowych skipassów. Ale Livigno to nie tylko narty - dostępnych atrakcji jest tak wiele, że tygodniowy wyjazd może się okazać za krótki.