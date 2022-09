Ekspres był zajęty, a piwo za ciepłe. Sąd nie przyznał racji niezadowolonym turystom

Sąd apelacyjny nie przyznał racji małżeństwu z Warszawy

Jak się okazuje, sąd pierwszej instancji przyznał małżeństwu zadośćuczynienie, ale ten rozpatrujący apelację uznał zeznania za niespójne, a kwotę zadośćuczynienia za nieproporcjonalną do ceny pobytu, która wynosiła niecałe 2,7 tys. zł. Wskazano, że pozwany zapewnił gościom apartament zgodny z umową, a zastrzeżenia dotyczyły jedynie drobnych uchybień. Co więcej, sąd podkreślił, że o tym, czy czyjeś dobra osobiste zostały naruszone nie decyduje indywidualna wrażliwość. Należy dokonać oceny obiektywnej, odwołując się do odczucia przeciętnego odbiorcy - osoby rozsądnej i racjonalnie oceniającej, nieobciążonej uprzedzeniami, nieskłonnej do wyrażania ekstremalnych sądów - czytamy w "Rzeczpospolitej".