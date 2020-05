Emirates dotknął kryzys pandemii. Przewoźnik planuje zwolnić aż 30 tys. osób

Emirates, będący w 100 proc. własnością rządu ZEA, to bez wątpienia globalny lider lotniczy pod względem jakości świadczonych usług oraz rozbudowanej siatki połączeń. I choć firma posiada na koncie miliardy, to jednak kryzys spowodowany pandemią koronawirusa dotknął także i ją.

Szykują się ogromne zmiany w Emirates

W niedzielę, 17 maja światowe media obiegła informacja odnośnie cięć kosztów, jakie mają nastąpić u przewoźnika znad Zatoki Perskiej. Z informacji przekazanych przez największą na świecie agencję prasową "Bloomberg", linia zamierza pożegnać się z ok. 30 proc. pracownikami spośród 105 tys. osób, które aktualnie zatrudnia. Tak ogromna redukcja miejsc pracy pozwoliłaby spółce w znacznym stopniu ograniczyć koszty.

Emirates planuje również na stałe wycofać 45 ze 115 Airbusów A380, które posiada w swojej flocie. Był to 2. na świecie przewoźnik, który zaczął przewozić pasażerów na pokładach tego typu samolotu. Co prawda linia ogłosiła w 2019 r., że zamierza wycofać z eksploatacji najstarsze maszyny tego dwupokładowego odrzutowca, jednak nikt się nie spodziewał, że nastąpi to tak szybko. Powód jest oczywisty – zastój spowodowany epidemią COVID-19.